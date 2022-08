Napoli-Lecce 1-1: video, gol e highlights

Serie A

Non va al di là del pareggio interno contro il Lecce il Napoli di Luciano Spalletti che perde l'occasione di agganciare la Roma in testa alla classifica. Elmas l'autore del gol dei partenopei mentre per il Lecce ha segnato Colombo che poco prima aveva sbagliato un rigore ma che risulta come migliore in campo