Roma-Monza, probabili formazioni: Mou cambia sugli esterni, Pessina dal 1'

Mourinho cambia sulle corsie esterne e manda in campo Celik e Zalewski, confermato il tandem di trequartisti con Dybala e Pellegrini alle spalle di Abraham. Stroppa recupera qualche pedina e manda in campo dal 1' Pessina. Diretta sull'App DAZN e su ZONA DAZN alle 20.45, disponibile sul canale 215 del telecomando Sky. Condividi

La Roma riparte dall'Olimpico dopo il pareggio dello Stadium agguantato in extremis contro la Juventus. La squadra di Mourinho ha avuto un buonissimo impatto con il nuovo campionato e ha tutta l'intenzione di diventare l'outsider nella lotta Scudetto. Le insidie per i giallorossi sono rappresentate da un Monza che non ha ancora ottenuto punti dal suo ritorno in Serie A. Gara da prendere con le molle e con elevata concentrazione per non interrompere la striscia di risultati utili consecutivi. Diretta sull'App DAZN e su ZONA DAZN alle 19.45, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky.

Roma, Celik e Zalewski titolari sulle corsie Mourinho valuta la doppia opzione: solita difesa a 3 oppure, come nel secondo tempo della sfida contro la Juve, una linea a 4. Turnover possibile sulle corsie esterne con Celik e Zalewski che potrebbero essere schierati dall’inizio per Spinazzola e Karsdorp. Con Zaniolo out, Pellegrini-Dybala resta il tandem di suggeritori alle spalle di Abraham. Conferma per Matic a centrocampo. ROMA (probabile formazione) 3-4-2-1: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho