Succede tutto nel primo tempo, al Franchi: Milik porta avanti la Juventus dopo 9', Kouamé risponde in contropiede alla mezz'ora. Poco prima dell'intervallo la grande chance per la Viola, ma Jovic si fa parare un calcio di rigore da Perin. Allegri, che ha lasciato a riposo Vlahovic in vista della Champions, sale a 9 punti; per la Fiorentina quarta gara di fila senza vittoria

LE PAGELLE