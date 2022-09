Arriva alla 7^ giornata di campionato la prima vittoria stagionale del Lecce. La squadra di Baroni (non in panchina perché squalificato) espugna con merito l’Arechi. La Salernitana parte bene ma poi è il Lecce a prendere il sopravvento e a portarsi in vantaggio con Ceesay al 43’. Nella ripresa, la formazione di Nicola prova a reagire e trova il pari grazie a una sfortunata autorete di Gonzalez. Il Lecce ci crede e trova la rete che decide la gara e chiude sul 2-1 con un bel tiro a giro di Strefezza

