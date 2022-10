Probabili formazioni di Verona-Udinese

L'ottava giornata di Serie A si chiude stasera al Bentegodi, dove l'Udinese cerca la sesta vittoria di fila. Sottil pensa di riproporre l'undici che ha battuto l'Inter con il tandem Beto-Deulofeu. L'ex Cioffi senza Faraoni e Ilic, Verdi favorito su Lasagna. Diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Si chiude al Bentegodi l'ottava giornata di Serie A, posticipo tra avversarie dai momenti opposti. Reduce da due sconfitte di fila in trasferta, il Verona insegue un successo casalingo per allontanarsi dal terzultimo posto. Va decisamente meglio alla lanciatissima Udinese, cinque vittorie di fila con la possibilità di riportarsi sul podio a -1 dalla coppia Napoli-Atalanta. L'ex Cioffi contro la rivelazione guidata da Sottil, sfida da seguire in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD. Telecronaca di Dario Massara con commento di Giancarlo Marocchi. Collegamenti a bordocampo di Marina Presello e Francesco Cosatti.

Out Faraoni e Ilic, Verdi dal 1' Solo una vittoria in stagione per il Verona, 2-1 allo Sampdoria un mese fa al Bentegodi. Proprio in casa ci riproverà Cioffi che, tuttavia, non recupera Faraoni e Ilic. Rispetto all'ultima sconfitta a Firenze, quindi, confermato Depaoli a destra mentre Veloso dovrebbe affiancare Tameze con Lazovic a sinistra. Non cambia il trio difensivo (Hien, Gunter e Ceccherini) davanti a Montipò, novità previste invece sulla trequarti: Verdi favorito su Lasagna per affiancare Hrustic alle spalle di Henry.

VERONA (3-4-2-1, probabile formazione): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Hrustic, Verdi; Henry. All. Cioffi