Esordio per Stankovic, contro c'è l'ex compagno di squadra del Triplete Thiago Motta. Due club che hanno bisogno di ripartire, due allenatori in cerca del primo successo. Nelle sue prime due partite, Motta ha collezionato due ko contro Empoli e Juve; la Samp è ultima e fresca del cambio di panchina, una delle sole due squadre (insieme alla Cremonese) a non aver ancora trovato una vittoria. Si sfideranno sabato 8 ottobre, ore 20.45, live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Luca Marchegiani, bordocampo Massimiliano Nebuloni e Marco Nosotti.