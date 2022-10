Dopo il pari in Europa League la Lazio si riscatta conquistando il quarto successo consecutivo in campionato battendo 4-0 la Fiorentina. La squadra di Sarri gioca una gara cinica subisce l’iniziativa dei viola ma passa con Vecino. Il raddoppio lo firma Zaccagni ancora con un colpo di testa. La Fiorentina ci prova ma la traversa ferma Mandragora. Nella ripresa la squadra di Italiano attacca ma non trova il gol che, invece, trovano Luis Alberto e Immobile. Lazio con Milan e Udinese a 20 punti

LE PAGELLE