Dopo lo stop contro il Chelsea, la squadra di Pioli si rialza e vince 2-0 il big match della 9^ giornata. Battuta la Juve, lontana sette punti dai rossoneri e ancora senza vittorie in trasferta in stagione. Pericoloso Cuadrado in avvio, sfortunato Leao che colpisce due pali prima di tacco e poi dalla distanza. Prima dell'intervallo non sbaglia Tomori in girata, raddoppia Diaz che segna dopo la fuga palla al piede. Ci provano Milik e Kean, mentre Origi sfiora il tris

