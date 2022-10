L'Inter ritrova l'appuntamento con la vittoria anche in campionato. Al Mapei Stadium il protagonista indiscusso è Edin Dzeko. Nel primo tempo segna di rapina su calcio d'angolo dopo una sponda di Dumfries, mentre nella ripresa sfrutta un bel cross di Mkhitaryan per battere di testa Consigli: 101 gol in Serie A per lui. In mezzo il momentaneo pari al volo di Frattesi su assist di Rogerio. La squadra di Dionisi tiene testa per oltre un'ora ai nerazzurri ma non riesce a reagire dopo il secondo svantaggio

