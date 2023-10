Genoa–Salernitana, le formazioni ufficiali Genoa 3-5-2 1 Martínez J. 5 Dragusin R. 13 Bani M. 22 Vásquez J. 20 Sabelli S. 17 Malinovs... 47 Badelj M. 32 Frendrup M. 3 Martín A. 19 Retegui M. 11 Gudmundsson A. Titolari 1 Martínez J. 5 Dragusin R. 13 Bani M. 54' 22 Vásquez J. 20 Sabelli S. 93' 17 Malinovskyi R. 59' 47 Badelj M. 59' 32 Frendrup M. 3 Martín A. 19 Retegui M. 45' 11 Gudmundsson A. TOP PLAYER Riserve 33 Matturro A. 14 Vogliacco A. 93' 25 Kutlu B. 59' 18 Ekuban C. 45' 39 Sommariva D. 37 Puscas G. 8 Strootman K. 59' 4 De Winter K. 54' 2 Thorsby M. 16 Leali N. 99 Galdames P. 55 Haps R. 40 Fini S. Allenatore - Gilardino A. Ufficiali di gara Salernitana 3-4-2-1 13 Ochoa G. 66 Lovato M. 23 Gyömbér N. 98 Pirola L. 30 Mazzocchi P. 25 Maggiore G. 18 Coulibaly L. 3 Bradaric D. 21 Jovane Cabral 87 Candreva A. 10 Dia B. Titolari 13 Ochoa G. 66 Lovato M. 64' 23 Gyömbér N. 98 Pirola L. 30 Mazzocchi P. 25 Maggiore G. 64' 18 Coulibaly L. 3 Bradaric D. 45' 87 Candreva A. 45' 21 Jovane Cabral 77' 10 Dia B. Riserve 7 Martegani A. 56 Costil B. 22 Ikwuemesi C. 64' 28 Bronn D. 8 Bohinen E. 45' 11 Botheim E. 5 Daniliuc F. 20 Kastanos G. 6 Sambia J. 45' 33 Tchaouna L. 77' 99 Legowski M. 64' 19 Stewart T. 1 Fiorillo V. Allenatore - Inzaghi F. Ufficiali di gara Massa D.

Probabili formazioni di Genoa-Salernitana

La Serie A riparte con Genoa-Salernitana che vede la sfida in panchina tra gli ex compagni Gilardino-Inzaghi. Nei liguri rientra Retegui, pronto a riprendere posto in attacco al fianco di Gudmundsson. Per gli ospiti, davanti resta punto fermo Dia ma occhio a possibili soprese sulla trequarti LA PROGRAMMAZIONE DELLA 10^ GIORNATA

Sarà Genoa-Salernitana ad aprire, stasera alle 20.45, la decima giornata di Serie A. I padroni di casa guidati da Gilardino sono reduci dal ko in trasferta contro l'Atalanta e sono a quota 8 punti in classifica dopo 9 partite giocate. Buone notizie per l'allenatore dei liguri. L'ultima rifinitura ha sancito infatti il recupero di Mateo Retegui che si aggiunge a quello di Kevin Strootman. Il tecnico potrà contare anche sul portiere Josep Martinez che ha scontato a Bergamo un turno di squalifica. Due i giocatori indisponibili: Jagiello e Messias. Dall'altro lato, la Salernitana di Pippo Inzaghi che ha esordito sulla panchina dei campani nel 2-2 contro il Cagliari. Un pari che non ha inciso sulla classifica: la Salernitana, infatti, è penultima con 4 punti. L'allenatore ha lavorato sia sul 4-3-2-1 visto contro il Cagliari, sia sul 3-4-2-1. In porta resta ancora il ballottaggio tra Costil e Ochoa.

Genoa, torna Retegui Nel Genoa torna a disposizione Mateo Retegui, verso una maglia da titolare accanto a Gudmundsson. Sabelli e Martin restano in vantaggio sulle corsie di centrocampo. In difesa in pole Bani, Dragusin e Vasquez. Indisponibili Jagiello e Messias. Queste le parole in conferenza di Gilardino: "Sono contento per il percorso che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Per la risposta data in questi mesi dalla squadra a livello tecnico e umano. Anche per i nuovi, e per come si sono inseriti in questo gruppo che ha portato avanti la filosofia di squadra e compattezza". GENOA (3-5-2), la probabile formazione: Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino