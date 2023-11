Bologna-Lazio 1-0: video, gol e highlights

Un gol di Ferguson a inizio ripresa permette al Bologna di battere la Lazio, raggiungere il 10° risultato utile di fila e lanciarsi in piena zona Europa. Dopo un primo tempo con poche emozioni, il match si accende grazie a un'invenzione di Zirkzee, che trova lo scozzese, bravissimo a superare Provedel. Poche occasioni per la squadra di Sarri, che sceglie ancora Castellanos dall'inizio e concede circa mezz'ora a Immobile nella ripresa. Il Bologna si porta al 6° posto a quota 18 punti, due in più della Lazio