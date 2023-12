Non brilla la Lazio ma vince per 1-0 contro un buon Cagliari all'Olimpico. Succede quasi tutto nel primo tempo: all'8' il vantaggio di Pedro che riceve un bell'assist di Lazzari e batte Scuffet. Poco prima della mezz'ora l'espulsione di Makoumbou, arrivata dopo verifica Var, che costringe gli ospiti a giocare in 10. Nonostante l'inferiorità numerica, grande chance per Pavoletti nel recupero ma è bravissimo Provedel a blindare il risultato

