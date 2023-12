Con un gol al 94' di Federico Gatti, la Juventus vince a Monza e si porta in testa alla classifica in attesa del match dell'Inter a Napoli. Bianconeri che passano in vantaggio al 12', poco dopo un rigore parato da Di Gregorio a Vlahovic. Nella ripresa succede tutto nei minuti finali: prima il pari di Carboni che beffa Szczesny con un tiro-cross al 92', ma quando il pari sembra il risultato più ovvio, arriva la rete decisiva di Gatti allo scadere

