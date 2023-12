Due errori decidono la sfida salvezza al Castellani: prima la papera di Berisha, che non trattiene un tiro dalla grande distanza di Banda, poi l'autorete di Rafia, che devia in maniera incredibile un cross di Cambiaghi, scavalcando Falcone con una parabola che tocca traversa, palo ed entra in porta. Proprio Falcone risulta poi decisivo con un paio di grandi interventi

