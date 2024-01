19^ giornata

La 19^ e ultima giornata del girone d'andata si è aperta con il pareggio in extremis del Bologna contro il Genoa: gli emiliani rimandano il sorpasso al quarto posto. In vetta c'è sempre l'Inter (impegnata col Verona), a +2 sulla Juventus. Come cambia la classifica con l'ordinamento della Lega Serie A