Le probabili formazioni di Salernitana–Udinese Salernitana VS Udinese 3-5-2 3-5-2 Titolari 13 Ochoa G. 66 Lovato M. 23 Gyömbér N. 98 Pirola L. 6 Sambia J. 18 Coulibaly L. 99 Legowski M. 30 Mazzocchi P. 87 Candreva A. 20 Kastanos G. 10 Dia B. 1 Silvestri M. 27 Kabasele C. 29 Bijol J. 18 Pérez N. 2 Ebosele F. 24 Samardzic L. 11 Walace 4 Lovric S. 33 Zemura J. 7 Success I. 26 Thauvin F. Riserve Costil, Bronn, Sfait, Fazio, Botheim, Bohinen, Valencia, Ikwemesi, M.Coulibaly, Iervolino, Cabral Padelli, Abankwah, Ferreira, Zemuda, Quinda, Pafundi, Aké, Lucca, Zarraga In dubbio - - Squalificati - - Indisponibili Daniliuc, Maggiore, Bradaric Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Masina, Brenner Allenatore Paulo Sousa Andrea Sottil

Salernitana-Udinese, le probabili formazioni: Dia torna titolare

Dopo il bel pareggio sul campo della Roma la Salernitana fa il suo esordio casalingo affrontando l'Udinese. Paulo Sousa ritrova dal primo minuto Boulaye Dia a guidare l'attacco mentre accanto a Lassana Coulibaly potrebbe esordire il polacco Legowski. Nell'Udinese, orfana di Beto volato all'Everton in Premier League, spazio in attacco per Lucca che farà coppia con Thauvin. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN 1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.30

Buona la prima sul campo della Roma, per la Salernitana è arrivato il momento dell'esordio in casa contro l'Udinese. Paulo Sousa lavora con una squadra che negli ultimi giorni ha raccolto molti volti nuovi dal mercato e il loro inserimento è ancora da definire. Potrebbe trovare spazio il polacco Legowski a centrocampo accanto a Lassana Coulibaly. Nell'Udinese il mercato ha portato via il centravanti Beto, approdato in Premier League con l'Everton. Sottil sceglie fra Success e Lucca la spalla di Thauvin in attesa di novità dalle ultime ore di mercato. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN 1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.30

Salernitana, pronto Dia dal primo minuto Dopo l'impiego per pochi minuti contro la Roma per Dia arriva la prima da titolare in campionato anche se Paulo Sousa ha anticipato che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Restano 5 gli indisponibili fra i campani con Maggiore che si è aggiunto ai vari Daniliuc, Bronn, Valencia e Fiorillo. Candreva e Kastanos agiranno alle spalle di Dia mentre Pirola ritrova la maglia da titolare in difesa SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, L. Coulibaly, Legowski, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All. Sousa