Secondo pareggio in altrettante partite per la Salernitana, primo punto del suo campionato per l'Udinese. I friulani vanno in vantaggio con il sinistro di Samardzic, che dimentica la telenovela estiva per il suo mancato passaggio all'Inter. Ottimo l'assist di testa di Lucca, scelto da Sottil per sostituire il partente Beto. La Salernitana però reagisce con il primo gol stagionale di Dia e nel finale sfiora il successo con Martegani, Candreva e Cabral