Una vittoria che vale il quinto posto in classifica a -1 dalla Fiorentina e una prova di forza non indifferente perché l'Atalanta chiude la sfida con il Frosinone in nemmeno un quarto d'ora. La squadra di Gasperini passa in vantaggio con Koopmeiners su rigore e poi in un minuto segna due gol con Ederson e De Ketelaere. Scamacca sfiora la quarta marcatura. Frosinone tramortito e incapace di reagire. Nella ripresa chiude la gara il gol di Zappacosta, poi segna anche Holm

