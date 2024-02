Il Bologna batte 2-0 la Fiorentina al Dall'Ara nel recupero della 21^ giornata rinviato per via della Supercoppa Italiana. La squadra di Thiago Motta sblocca il match al 12' grazie a Orsolini che sfrutta un bel lancio di Ferguson e batte Terracciano. Prima dell'intervallo, annullato il raddoppio su punizione proprio a Orsolini: fuorigioco di Posh sulla traiettoria. Nella ripresa, gli emiliani chiudono la partita in pieno recupero con Odgaard. Bologna che vola a 42 punti, resta a 37 invece la Fiorentina

CLASSIFICA