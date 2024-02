Probabili formazioni di Torino-Lazio

Recupero di campionato per la Lazio che giovedì alle 20.45 affronterà il Torino, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. I biancocelesti, obbligati a vincere per ridurre il gap dal quarto posto, devono fare i conti con l'infermeria piena. In difesa tornerà Romagnoli dopo la squalifica, ma non ci sarà Patric. Diversi assenti e un ballottaggio anche per Juric che rilancia Sanabria dal 1' TORINO-LAZIO LIVE

Passa da Torino la rincorsa Champions della Lazio. Impegnati giovedì alle 20.45 all'Olimpico Grande Torino nel recupero della 21^ giornata di campionato (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW), i biancocelesti di Maurizio Sarri sono obbligati a vincere per ridurre il gap dal quarto posto occupato da Atalanta e Bologna, oggi distanti otto punti. Per la Lazio, reduce da due sconfitte nelle ultime tre partite di campionato, non sarà facile contro un Torino in forma, ancora imbattuto nel 2024 con una serie aperta di sei risultati utili di fila e con ambizioni europee.

Torino: assente Vojvoda, Sanabria dal 1' Juric dovrà fare a meno di Vojvoda per un colpo alla schiena. Presenza in dubbio, inoltre, per Djidji e Tameze. "Tameze non riesce ad allenarsi per l'influenza e anche Djidji ha avuto un problema alla caviglia - ha spiegato l'allenatore in conferenza stampa - Serve uno sforzo superiore, andare oltre al dolore per esserci". A centrocampo ballottaggio tra Vlasic e Iliic: se il croato resterà in panchina, sulla trequarti spazio a Ricci con Ilic al fianco di Linetty. Da valutare Djidji che può completare la difesa con Lovato e Masina mentre in attacco tornerà Sanabria. Inizialmente in panchina contro il Lecce, il paraguaiano prenderà il posto di Pellegri nella coppia d'attacco con Zapata.

TORINO (3-4-1-2) la probabile formazione: Milinkovic Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All.: Juric

Lazio: torna Romagnoli, Zaccagni non convocato Anche Sarri deve fare i conti con l'infermeria piena. A Torino non ci saranno Vecino, Rovella, Patric e Zaccagni. In difesa torna Romagnoli dalla squalifica e farà coppia con Gila. Possibile ritorno dal 1' anche per Hysaj al posto di Lazzari. Per il resto stessa squadra che ha affrontato il Bologna, complici le poche possibilità di cambiare a centrocampo e in attacco. Davanti Immobile sarà supportato da Isaksen e Felipe Anderson. Il brasiliano, in crescita nelle ultime settimane, vanta 5 gol e 4 assist in carriera contro il Toro.

LAZIO (4-3-3) la probabile formazione: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri