22^ giornata

Il Lecce vince una gara incredibile al Via del Mare, segnando due gol in 1' nel recupero. Fiorentina battuta e che ora può essere superata in classifica da Lazio, Bologna e Napoli. per la formazione di D?Aversa tre punti preziosissimi in chiave salvezza. Ecco come cambia la classifica con l'ordinamento della Lega Serie A ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT