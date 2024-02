Le probabili formazioni di Torino–Lecce

La 25^giornata di serie A si apre al Grande Torino con la sfida fra Torino e Lecce. Granata in piena emergenza difensiva perché alle assenze di Schuurs e Buongiorno si è aggiunta quella di Rodriguez oltre che dello squalificato Tameze. Fra i pugliesi, che fuori casa non hanno mai vinto in campionato, l'unica assenza pesante è quella di Banda nel tridente d'attacco

Torino, emergenza difesa: fuori tutti i titolari

Sarà un match da affrontare in emergenza quello del Torino soprattutto per quello che riguarda la difesa. Oltre a Schuurs e Buongiorno mancherà infatti per un lieve problema muscolare anche capitan Rodriguez e l'alternativa Tameze è squalificato. Scelte obbligate allora con l'inedito terzetto Djidji-Lovato-Masina e Sazonov unica alternativa. Juric nella conferenza pre partita è stato molto chiaro: "Vogliamo far felici i tifosi del Toro e per far questo bisogna arrivare in Europa. Dalla partita d'andata a Lecce abbiamo una grossa continuità di risultati e prestazioni se escludiamo la partita con la Salernitana e dobbiamo andare avanti così anche se il Lecce è squadra giovane e piena di giocatori moderni"

TORINO (3-5-2) la probabile formazione: Milinkovic Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Vlasic, Ricci, Ilic, Lazaro; Pellegri, Zapata. All. Juric