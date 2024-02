Il Bologna non si ferma e vince anche l'anticipo della 26^ giornata, battendo 2-0 il Verona. Al Dall'Ara apre le marcature Fabbian che corregge in rete da pochi passi l'assist al volo di Orsolini, poi nella ripresa il centrocampista classe 2003 è l'autore del cross per il mancino vincente di Freuler che chiude i giochi

