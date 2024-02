Continua a inseguire la Champions la Fiorentina che batte la Lazio al Franchi e la supera in classifica grazie al 2-1 ottenuto in rimonta. La squadra di Italiano gioca meglio ma è sfortunata: tre pali colpiti in 45' con Nico, Belotti e Biraghi. La Lazio segna nel recupero con Luis Alberto. Nella ripresa Kayode fa 1-1, Nico Gonzalez sbaglia un rigore (palo) e Bonaventura trova il 2-1 dopo una respinta di Provedel. E' la rete che regala tre punti pesanti alla Fiorentina

PAGELLE