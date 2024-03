L'Inter continua lanciatissima verso la conquista dello Scudetto, non brilla particolarmente ma nel primo tempo indirizza la sfida vinta con il genoa 2-1 grazie alle reti di Asllani e Sanchez, con il cileno che realizza un rigore accordato per fallo di Frendrup su Barella. nella ripresa meglio il Genoa che accorcia con Vasquez, segna con Vitinha (in fuorigioco) e non riesce ad agguantare il pari. Nerazzurri a +15 sulla Juve

PAGELLE - CLASSIFICA