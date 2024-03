Il Milan ritorna alla vittoria, facendo suo il big match contro la Lazio: finisce 1-0, con una rete nel finale e i padroni di casa che chiudono addirittura in 8 e tra le proteste nei confronti della direzione di gara. Il gol da tre punti lo firma Okafor, entrato nella ripresa, con i biancocelesti che erano già rimasti in 10 per il doppio giallo a Pellegrini. Nel recupero anche due cartellini rossi per Marusic e Guendouzi

