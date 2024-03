I biancocelesti frenano nella corsa a un posto Champions e vengono sconfitti in casa dall'Udinese per 2-1. Cioffi conquista tre punti preziosi in chiave salvezza. Primo tempo equilibrato con un palo di Zaccagni. La ripresa è frizzante: passa l'Udinese con Lucca, pareggia la Lazio immediatamente con un autogol di Giannetti. Ma nemmeno 2' più tardi Zarraga riporta in vantaggio i friulani, che chiudono in 10 per l'espulsione di Perez. Per la Lazio 4^ sconfitta di fila tra campionato e Coppe

