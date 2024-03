Punti Champions e punti salvezza in ballo nella prima sfida assoluta tra Thiago Motta e Davide Nicola. L'ex Spezia sostituisce Posch adattando Beukema a destra in difesa e rilanciando Calafiori al centro. La novità è Urbanski sulla trequarti, fuori Orsolini. L'infortunato Zirkzee è sostituito da Odgaard. I padroni di casa confermano Niang in attacco con Cambiaghi e Zurkowski alle loro spalle. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD