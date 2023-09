Tre vittorie in tre partite con il successo dell'Olimpico sulla Roma per 2-0 che dà consapevolezza. Il Milan vince con una prestazione autoritaria. All'8' Giroud sblocca il match su rigore (fallo di Rui Patricio su Loftus Cheek). La Roma fatica a reagire e a inizio ripresa subisce il raddoppio (Leao in semirovesciata). Al 61' il rosso a Tomori riaccende le speranze giallorosse: entra anche Lukaku, per lui 20'. Nel recupero gol di Spinazzola