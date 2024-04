La squadra di Baroni stende di misura l'Udinese e lo stacca in classifica. Dopo due legni colpiti dai padroni di casa - un palo di Noslin e una traversa di Folorunsho - e alcune grandi occasioni per i friulani, fallite in particolare da Lucca, decide la sfida salvezza la rete al 93': Coppola di testa firma l'1-0

PAGELLE - CLASSIFICA