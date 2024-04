Le probabili formazioni di Frosinone–Salernitana

Di Francesco: "Mancano solo Harroui e Lusuardi"

Eusebio Di Francesco può schierare la stessa formazione titolare per tre partite di fila: "Finalmente non ci sono troppi infortunati e possiamo svolgere degli allenamenti di qualità con tanti giocatori di movimento, gli unici assenti saranno Harroui e Lusuardi". Si va verso la conferma di chi ha pareggiato con Napoli e Torino in trasferta, anche se ci sono un paio di ballottaggi con Bonifazi e Reinier che infastidiscono Lirola e Brescianini: "Mi piace il concetto di ballottaggio, stimola tutti a crescere e a fare meglio". La Salernitana comunque non va sottovalutata: "Dobbiamo saper preparare questa gara, ci vorrà pazienza, non dovremo agitarci se il gol non arriverà subito. Giocatori che conosco bene come Fazio e Manolas non ci tengono a fare brutte figure in giro".