La Salernitana perde 3-0 allo Stirpe di Frosinone ed è aritmeticamente in Serie B. Ciociari che sbloccano il match già al 10’ grazie al rigore fischiato per un fallo di Sambia su Valeri e poi trasformato da Soulé. Il raddoppio al 25' con Brescianini che da pochi passi batte Costil. Nella ripresa provano a reagire i campani ma arriva il 3-0 definitivo di Zortea nel finale. Tre punti importanti per la squadra di Di Frencesco momentaneamente fuori dalla zona retrocessione

