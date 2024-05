Le probabili formazioni di Fiorentina-Monza

La 36^ giornata di Serie A si chiude al 'Franchi' con la sfida tra Fiorentina e Monza. Possibile un po' di turnover per Italiano, che insegue l'Europa anche dal campionato. Palladino - che ritrova Gagliardini dopo la squalifica - cerca di chiudere la stagione al meglio. Match in programma lunedì 13 maggio alle 20.45

Nell'attesa della finale di Conference League la Fiorentina si concentra sul campionato. Nell'ultima sfida della 36^ giornata di Serie A la squadra di Italiano ospita al 'Franchi' di Firenze il Monza, che non trova il successo da sei partite. I viola - che potrebbero trovare il pass per l'Europa League contro l'Olympiacos - hanno come obiettivo l'ottavo posto che garantisce l'accesso alle prossime coppe europee. Sono 13 i precedenti tra le due squadre con 8 successi della Fiorentina 3 del Monza e 2 pareggi. All'andata - il 22 dicembre - al 'Brianteo' finì 0-1 con il gol di Beltran. Era la 17^ giornata.

Nella Fiorentina Nzola chiede spazio Alcuni dubbi per Vincenzo Italiano: in avanti Nzola potrebbe essere preferito a Belotti. Alle spalle dell'attaccante ex Spezia spazio a Barak, in vantaggio su Beltran. Anche Castrovilli scalpita alle spalle di Kouamé. In difesa Kayode e Parisi sulle fasce. A centrocampo Duncan e Lopez se la giocano con Arthur e Mandragora. FIORENTINA (4-2-3-1, probabile formazione): Christensen; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, M. Lopez; Ikoné, Barak, Kouamé; Nzola. All. Italiano

Monza, Gagliardini torna dopo la squalifica Il Monza ritrova Gagliardini dopo la squalifica: l'ex Inter potrebbe avere la meglio su Akpa Akpro per far coppia in mezzo al campo con Bondo. In avanti Colpani-Pessina-Dany Mota alle spalle di Djuric, ma Zerbin e Colombo provano a chiedere spazio MONZA (4-2-3-1, probabile formazione): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Kyriakopoulos; Bondo, Gagliardini; Colpani, Pessina, Dany Mota; Djuric. All. Palladino.

Palladino: "Proviamo a superare i 100 punti in 2 anni" "Il calcio è fatto di stimoli, la quotidianità è fatta di stimoli. Possiamo rendere questa stagione straordinaria, sapendo che non è semplice: cerchiamo di raggiungere 100 punti in due anni, magari anche superarli". Lo dice Raffaele Palladino, allenatore del Monza, alla vigilia del posticipo del lunedì allo stadio Franchi contro la Fiorentina. "Quella di domani è una partita molto stimolante - ha aggiunto - affrontiamo una squadra molto forte e in salute, reduce dalla qualificazione in finale di Conference. Giochiamo in casa loro, con una bellissima atmosfera: noi abbiamo tante motivazioni per mettere in difficoltà la Fiorentina. Ci sono 9 punti a disposizione e proveremo a farne 9", ha aggiunto Palladino. "La classifica del Monza è giusta: penso sempre che i punti che hai sono quelli che meriti. Ma se analizziamo le ultime 6 partite, probabilmente meritavamo qualche punto in più. Per questo abbiamo uno stimolo in più per domani e proveremo a fare più punti possibili da qui alla fine", ha concluso.