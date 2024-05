La Fiorentina ribalta il Monza al Franchi con i gol di Nico Gonzalez e Arthur. Djuric spaventa i viola al 9' con il suo solito colpo di testa, ma al 32' anche l'esterno argentino sfrutta allo stesso modo un cross di Barak e per la prima volta raggiunge la doppia cifra in Serie A. Martinez Quarta e Mandragora sfiorano il vantaggio, trovato solo da una perla del brasiliano poco prima di uscire. L'ex Juve non segnava da oltre tre anni. Ora i viola sono ottavi davanti al Napoli

