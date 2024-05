Un gioiello su punizione di Kvaratskhelia consente al Napoli di riacciuffare la Fiorentina e di sperare ancora in un posto in Europa nella prossima stagione. Azzurri avanti con Rrahmani, poi la Viola ribalta il risultato in 2' con Biraghi (anche lui con una splendida punizione) e Nzola. Kvara fa 2-2 e in classifica le distanze restano invariate

