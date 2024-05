Secondo anticipo dell'ultima giornata del campionato di Serie A. Gilardino affianca Vitinha a Gudmundsson in attacco, Thiago Motta (ai saluti dopo aver condotto il Bologna in Champions) conferma Castro dal 1' dopo la buona prova con la Juventus. Tornano titolari Orsolini e Saelemaekers. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD