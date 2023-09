A San Siro i rossoneri festeggiano la terza vittoria di fila e mantengono la vetta della classifica. Lazio ancora ko in trasferta e a -11 dalla squadra di Pioli. Primo tentativo di Felipe Anderson, problema muscolare per Loftus-Cheek (sostituito da Musah). Provedel presente su Leao e Giroud, ma Reijnders lo grazia colpendo il palo. Nella ripresa ci pensa Pulisic a sbloccarla su invito di Leao. Chance per Musah e ancora Pulisic, definitivo 2-0 di Okafor servito nuovamente da Leao

