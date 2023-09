L'Inter risponde presente, aggancia nuovamente il Milan in classifica e trova un Lautaro in una condizione di forma smagliante. E' l'argentino a risolvere un confronto che nel primo tempo non è stato semplice per i nerazzurri. L'attaccante entra dalla panchina e segna quattro gol (il primo a riuscirci in Serie A da sostituto). Il primo su assist di Thuram, il secondo su suggerimento di Barella, il terzo su rigore e il quarto grazie a Carlos Augusto