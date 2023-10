Un punto a testa per Lecce e Sassuolo nell'anticipo del venerdì sera. Primo tempo giocato meglio dai padroni di casa, che si scontrano con un Consigli in serata di grazia, autore di tre ottime parate su Strefezza, Gendrey e Almqvist, e sul solito Berardi: il suo rigore per fallo di mano di Baschirotto inaugura il match. Nella ripresa però i giallorossi trovano la via del pareggio con un gol di rapina di Krstovic. Le due squadre provano a vincere, ma il punteggio non si smuove più

