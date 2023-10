Le probabili formazioni di Udinese–Lecce Udinese VS Lecce 3-5-2 4-3-3 Titolari 1 Silvestri M. 18 Pérez N. 29 Bijol J. 27 Kabasele C. 2 Ebosele F. 24 Samardzic L. 4 Lovric S. 37 Pereyra R. 12 Kamara H. 26 Thauvin F. 17 Lucca L. 30 Falcone W. 17 Gendrey V. 5 Pongracic M. 6 Baschirotto F. 13 Dorgu P. 77 Kaba M. 20 Ramadani Y. 8 Rafia H. 7 Almqvist P. 9 Krstovic N. 27 Strefezza G. Riserve Okoye, Mosca, Guessand, Zarraga, Success, Quina, Ferreira, Akè, Tikvic, Camara, Kabasele, Ebosele, Payero, Zemura, Diawara, Pafundi Brancolini, Samooja, Oudin, Sansone, Venuti, Gallo, Gonzalez, Berisha, Corfitzen, Touba, Samek, Piccoli, Banda In dubbio - - Squalificati - - Indisponibili Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Masina, Brenner, Davis Dermaku, Blin Allenatore Andrea Sottil Roberto D'Aversa

Udinese e Lecce si affrontano nel primo dei due posticipi del lunedì della 9^ giornata di Serie A. I bianconeri sono ancora a caccia della prima vittoria in campionato: Sottil ritrova Kabasele in difesa e lancia la coppia Lucca-Thauvin in avanti. I giallorossi, reduci da tre gare senza successi, sono in una zona di classifica tranquilla: D'Aversa recupera Banda per la panchina, in attacco il punto di riferimento è Krstovic. Fischio d'inizio alle 18:30

L'Udinese per trovare la prima vittoria in campionato e dare la svolta a una stagione sin qui complicata, il Lecce per ritrovare un successo che manca ormai da tre giornate e mantenere ancora le distanze dalla zona rossa della classifica. Sfida delicata quella in programma alla Dacia Arena quest'oggi, lunedì 23 ottobre, alle 18:30, dove le formazioni di Sottil e D'Aversa si affrontano nella 9^ giornata di Serie A in uno dei posticipi del lunedì. Quartultimo posto per i bianconeri con 5 punti, sette in meno dei giallorossi che al momento sono in una posizione tranquilla.

Sottil: "La squadra mi ha mostrato voglia di cambiare rotta" Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore dell'Udinese Andrea Sottil ha presentato così la sfida: "Come ho detto ai ragazzi - ha spiegato -, bisogna invertire la rotta ed tra di loro deve scattare la voglia di cambiare passo. Io questa voglia l'ho vista, spero che ci spingano anche i tifosi perché abbiamo bisogno di loro. In Italia non ci sono partite semplici, il Lecce ha delle caratteristiche precise ed è una squadra da rispettare. Sappiamo dove possiamo far loro male, dovremo essere bravi a giocare su questo".

La probabile formazione dell'Udinese I friulani non possono sbagliare e Sottil lo sa bene. L'allenatore bianconero dovrebbe schierare i suoi con il consueto 3-5-2: recuperato Kabasele, che potrebbe essere schierato dall'inizio con Bijol e Perez nella linea a tre di difesa davanti a Silvestri. In regia potrebbe vedersi Lovric, con Samardzic e Pereyra interni, mentre Ebosele e Kamara potrebbero agire sulle fasce. In avanti, favorita la coppia formata da Lucca e Thauvin. UDINESE (3-5-2), probabile formazione: Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Kamara, Pereyra, Lovric, Samardzic, Ebosele; Lucca, Thauvin. All. Sottil

D'Aversa: "La classifica non rispecchia il valore dell'Udinese" Roberto D'Aversa, da parte sua, non si fida degli avversari: "Dobbiamo affrontare la partita - ha chiarito l'allenatore del Lecce in conferenza stampa - ragionando su un avversario che per valore non rispecchia l'attuale posizione in classifica. In tanti hanno dipinto il Lecce come la vittima sacrificale per uscire fuori da un momento difficile, ma il nostro obiettivo è fare risultato su un campo difficile: abbiamo massimo rispetto per l'Udinese, ma allo stesso tempo abbiamo anche la consapevolezza delle nostre capacità. Sarà una partita bella ma dura da giocare, l'aspetto mentale sarà fondamentale oltre a quello fisico. C'è stata la pausa ed è sempre un'incognita, dovremo essere bravi a rientrare subito nel clima campionato".

La probabile formazione del Lecce Sembrerebbero non esserci molti dubbi per D'Aversa, che in conferenza ha anche annunciato di aver recuperato Banda. L'attaccante, però, non dovrebbe partire dall'inizio nel tridente offensivo, che dovrebbe essere composto sempre da Strefezza e Almqvist ai lati di Krstovic. In mezzo al campo regia affidata a Ramadani, con lui Kaba e Rafia. Possibile chance per Dorgu, in ballottaggio con Gallo sulla fascia sinistra, mentre dalla parte opposta spazio per Gendrey. Centrali sempre Baschirotto e Pongracic, tra i pali Falcone. LECCE (4-3-3), probabile formazione: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D'Aversa