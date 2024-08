Non convocati Lookman (per ragioni di mercato) e Samardzic (ufficiale, ma non ancora a disposizione) e con diversi infortunati, Gasperini si ritrova con gli uomini contati e solo tre attaccanti a disposizione. Esordio dal 1' per Retegui e Brescianini; con loro in attacco c'è De Ketelaere. Nel Lecce, Gotti si affida a Krstovic con tre nuovi acquisti subito in campo. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD