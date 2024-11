Nell'anticipo della 12^ giornata il Genoa agguanta il Como nel recupero. La rete di Vogliacco al 92' pareggia i conti con quella di Da Cunha, realizzata dopo 17 minuti di gioco. Entrambe le squadre salgono così a quota 10 in classifica. Match sospeso per 2' nel secondo tempo per lancio di oggetti verso l'assistente posto sotto i Distinti del Ferraris

