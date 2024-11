"Oggi serve ritrovare la nostra identità. Gli obiettivi strepitosi raggiunti negli anni li abbiamo ottenuti con il nostro spirito e ultimamente questo ci è mancato. I dati sono un po’ sconcertanti. In questo momento la fase realizzativa è molto precaria e incassiamo molti gol – ha detto il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera a Sky Sport –. In casa non abbiamo mai mancato questo spirito. Partiamo da una base solida, oggi ci sono 9 titolari della passata stagione. Bisogna migliorare però alcune criticità che sono evidenti. Dorgu? È un giocatore straordinario che migliora di giorno in giorno. Abbiamo una visione molto ampia e in passato lo abbiamo dimostrato. Abbiamo l’obiettivo di andare alla ricerca di potenziali giocatori che possono far parlare di sé. Krstovic? Era titolare anche l’anno scorso. Bisogna metterlo, così come gli altri giocatori del tridente, nella condizione di fare bene"