Il ballottaggio tra Davis e Lucca viene vinto dal primo, che affianca Thauvin in attacco, come nell'ultima gara giocata prima della sosta, contro l'Atalanta. E così l'unico cambio rispetto a quella partita è Zarraga per Payero, che non ce la fa. In panchina Kristensen, tornato tra i convocati.





Udinese (3-5-2): Okoye; Giannetti, Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Thauvin, Davis.





A disposizione: Sava, Padelli, Abankwah, Atta, Lucca, Brenner, Ebosse, Kabasele, Kristensen, Ekkelenkamp, Zemura, Modesto, Pizarro. All. Runjaic