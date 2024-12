La Roma non riesce a invertire la rotta, colleziona la quarta sconfitta in campionato e piomba in una posizione di classifica critica. Invece l'Atalanta conquista l'ottava vittoria di fila e si riporta a -1 dal Napoli capolista. I giallorossi ci provano nel primo tempo con Paredes e Koné ma l'Atalanta esce alla distanza anche con un po' di fortuna: il tiro di De Roon diventa vincente dopo la deviazione di Celik che beffa Svilar. Nel finale raddoppio dell'ex Zaniolo

