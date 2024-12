Antonio Sanabria ha segnato una rete in tre delle ultime quattro presenze contro i partenopei in Serie A, incluse le due sfide tra Torino e Napoli dello scorso campionato; in caso di gol, la squadra campana diventerebbe il suo bersaglio preferito in assoluto in maglia granata in campionato (tre gol al momento, come contro altre cinque squadre).

LE SUE STATISTICHE