Il Napoli batte 1-0 il Torino e sale a 32 punti in classifica. Dopo la chance iniziale per Adams, le occasioni sono quasi tutte per gli ospiti che trovano il gol da tre punti alla mezz'ora con il mancino vincente, sul primo palo, di McTominay. Coco spreca l'opportunità più grossa per evitare la sconfitta e gli azzurri si godono un'altra settimana almeno in vetta

