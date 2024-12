Il venerdì della 15^ giornata del campionato di Serie A si chiude con il big match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Milan. Fonseca rilancia Morata, Musah nel terzetto di trequartisti con Pulisic e Leao. Gasperini con Djimsiti al posto di Kossounou. C'è De Ketelaere e non Retegui. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD