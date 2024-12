Dopo cinque turni l'Udinese ritorna alla vittoria, il Monza rimanda invece il primo appuntamento con il successo in casa. Gli ospiti sbloccano il match al 5' con un colpo di testa di Lucca, a cui viene annullato poco dopo il raddoppio per fuorigioco. Nella ripresa i padroni di casa reagiscono subito con la rete di Kyriakopoulos, ma vengono poi infilati in contropiede da Bijol. Nel finale la traversa respinge un colpo di testa di Mota

