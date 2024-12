A Empoli si apre il 16° turno di campionato. D'Aversa, senza l'infortunato Pellegri, si affida a Esposito supportato da Cacace e Colombo. Vanoli punta su Karamoh dal 1' in coppia con Sanabria. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD